بلاغات عن عطل جديد في فيسبوك وإنستغرام بعدد من الدول

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أبلغ العديد من مستخدمي منصتي فيسبوك وإنستغرام في عدد من الدول عن عطل جديد.

وتكررت الأعطال في فيسبوك أو أي من التطبيقات التابعة للشركة مؤخرا سواء واتساب أو إنستغرام. كان آخر هذه الأعطال ما اعترفت به الشركة مطلع أكتوبر الماضي من أن بعض المستخدمين واجهوا مشكلات في الولوج لتطبيقاتها وخدماتها.

ولم يتمكن بعض المستخدمين، من تحميل حساباتهم على إنستغرام، بينما أخفق آخرون في إرسال رسائل عبر ماسنجر فيسبوك.

واعتذرت منصة فيسبوك عن العطل، الذي وصفه موقع “داون ديتكتور”، بأكبر خلل على الإطلاق تتعرض له فيسبوك.

وتضم شبكة تطبيقات فيسبوك أكثر من 2.7 مليار مستخدم يوميًا في المتوسط.

وفي عام 2019، استمر انقطاع مماثل لمدة ساعة تقريبًا. قال فيسبوك إن انقطاع التيار كان بسبب مشكلة فنية. يمكن أيضًا أن تتعطل مواقع الويب الرئيسية في بعض الأحيان إذا كانت شبكات توصيل المحتوى أو شبكات CDN غير متصلة بالإنترنت. حدث ذلك في يونيو، عندما تعطلت إحدى شبكات CDN ، Fastly، بسبب مشكلات فنية.

وتسبب ذلك في تعطل مواقع الويب الرئيسية بما في ذلك Amazon وReddit وThe New York Times.

وقال خبراء تقنية إن عطل فيسبوك جاء بعد اتهامات لمسؤولة سابقة فضحت فيها سياسة الموقع.

واتهمت فرانسيس هوغن المسؤولة السابقة في فيسبوك، الموقع باختيار الربح على السلامة.

يشار إلى أن شركة فيسبوك تواجه أزمة كبيرة مؤخرا بعد انتشار تقارير أفادت بأنها كانت على علم بالآثار السلبية لبعض منتجاتها بما تضمن تضخيم الكراهية وانتشار المعلومات المضللة وزيادة الاستقطاب. كما انتشر أن تطبيق انستغرام، على وجه التحديد، يمكن أن يضر بالصحة النفسية للفتيات المراهقات.

في يونيو وأبريل من هذا العام، تعرضت منصات عملاق وسائل التواصل الاجتماعي لحدث مماثل وبشكل غير متوقع بسبب “مشكلة تكوين الشبكة”.