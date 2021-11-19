لايف ستايلز ستوديوز تشوّق الجمهور لجديد وليد توفيق.. “القلب يتعب من الحب ويئن”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شوّقت سركة “لايف ستايلز ستوديوز” المتابعين على مواقع التواصل الإجتماعي حول الأغنية الجديدة للفنان اللبناني وليد توفيق والمرتقب طرحها قريبًا.

ونشر حساب شركة “لايف ستايلز ستوديوز” على تويتر عبارة “القلب يتعب من الحب ويئن”، حيث استفتت من خلالها الجمهور بشأن أغنية وليد توفيق الجديدة، وتابعت الشركة: “كل شيء يأتي ويذهب… برأيكم عن ماذا تتحدث أغنية النجم وليد توفيق الجديدة “يا قلب حاجِ تعن”؟ قريبًا”.

وكان الفنان وليد توفيق قد صوّر مؤخرًا أغنيته اللبنانية الجديدة “يا قلب حاجِ تعن” مع المخرج فادي حداد. والأغنية من كلمات نادين الأسعد والحان وليد توفيق وتوزيع شيرو ومن إنتاج “لايف ستايلز ستوديوز”.

وفاجأ صاحب شركة “لايف ستايلز ستوديوز” الشيخ فهد الزاهد، الفنان وليد توفيق أثناء تصوير كليب الأغنية الجديدة.