كارول سماحة متألقة في مصر.. أناقة لافتة وحضور متفرّد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تألقت النجمة اللبنانية كارول سماحة خلال مشاركتها في فعاليّة الأناقة والجمال “Winter Fashion Glam” يوم أمس الخميس بمول مصر في القاهرة، حيث تحدثت كارول من خلال “فاشن توك” عن الموضة والأزياء والفن، إضافة الى غنائها باقة من أعمالها الفنيّة التي رددها الجمهور الحاضر معها.

اختارت كارول سماحة إطلالة كاجوال لهذه المناسبة فارتدت فستانًا من اللون الكحلي كشف سحرها وجمالها وجاذبيتها وخطفت الأنظار بأناقتها الفاتنة وإطلالتها الراقية.

وشاركت كارول سماحة المتابعين على مواقع التواصل الإجتماعي فيديو لاطلاتها وعلقت :”Winter Fashion Glam في مول مصر”. وحصد الفيديو آلاف الإعجابات والتعليقات من محبّي كارول الذين عبّروا عن إعجابهم بإطلالتها.

على صعيد آخر، تواصل كارول سماحة حصد نجاح كليب أغنيتها الجديدة “يا شباب يا بنات”، كلمات وألحان سليم عساف وتوزيع ألكسندر ميسكيان وإخراج بتول عرفة.

وحقق العمل أكثر من 4 ملايين مشاهدة بعد أسبوعين فقط على صدوره عبر موقع “يوتيوب”. ويمثل كليب “يا شباب يا بنات” التعاون الثالث بين كارول سماحة وشركة “لايف ستايلز ستوديوز”، بعد أغنية “رحلة سعيدة” أو Bon Voyage التي حققت أكثر من 7 ملايين مشاهدة، وأغنية “شكرًا”، التي حصدت أكثر من 20 مليون مشاهدة والعملين أيضًا من إخراج بتول عرفة.