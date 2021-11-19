شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الزاهد وأحمد حاتم يصوران "أنا وهى" فى المعادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصور الفنانة هنا الزاهد مشاهدها فى مسلسل "أنا وهى" بمنطقة المعادى اليوم، وتجمع المشاهد بينها وبين الفنان أحمد حاتم الذى يشاركها فى بطولة العمل، وتضمن المشاهد داخل ديكور "ديسكو" الذى يديره الفنان محسن منصور.

مسلسل "أنا وهى" للمخرج سامح عبد العزيز والذى ينتمى لنوعية أعمال الـ 15 حلقة للعرض على إحدى المنصات الرقمية، حيث تظهرهنا فى دورمطربة تعمل فى ملهى ليلى، وتواصل هنا التصوير داخل الديكور الخاصة بالعمل فى المعادى بمشاهد تجمعها ببطل المسلسل أحمد حاتم.

واستطاع أحمد حاتم وهنا الزاهد تكوين ثنائية فنيه خلال العامين الماضين، إذ قدما فيلم "قصة حب" فى إطار رمانسى، مع المخرج عثمان أبو لبن وحقق نجاحاً لافتاً، وبعدها قدما فيلم "الغسالة" إخراج عصام عبد الحميد العام الماضى فى إطار من الفانتازيا والكوميديا، كما اجتمعا فى حكاية "لو كنت يوم أنساك" من مسلسل "حلوة الدنيا سكر" الذى خاضت به هنا أولى بطولاتها المطلقة في الدراما.