شكرا لقرائتكم خبر عن شريف منير مع كريم عبد العزيز والسقا وحلمى: إخواتى الجدعان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفنان شريف منير، عن سعادته بالتقائه مع النجوم كريم عبد العزيز وأحمد السقا وأحمد حلمى، فى إحدى المناسبات، حيث وصفهم بأنهم الحبايب الغاليين والأصدقاء والإخوات الجدعان، حيث نشر منير، الصورة التى جمعته مع كريم والسقا وحلمى، عبر حسابه على "إنستجرام"، صحبها بتعليق: "الحبايب الغاليين.. إخواتى الجدعان".

ومؤخرا خضع الفنان شريف منير، لجلسة تصوير جديدة "فوتوسيشن" مع حفيدته لارا السكرى، ابنة ابنته أسما شريف منير، حيث ظهرا فى الصور ولحظات من الرومانسية والحب واللعب، ونشرت لارا الصور مع جدها عبر حسابها على "إنستجرام"، صحبتها بتعليق: "اليوم مع جدو".

وفى وقت سابق أيضا، حرص النجم شريف منير على مشاركة متابعيه وجمهوره، بصورة تجمعه مع أطفال وزوجة الشهيد البطل أحمد المنسى، عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، يظهر من خلالها وهو يجلس بجوارهم، حيث كتب قائلاً: "صورة تجمعنى أنا وزوجة الشهيد البطل أحمد المنسى وأولاده الأسبوع الماضى أثناء تكريمنا من جامعة حلوان، شرف عظيم".

ووجه منير رسالة إلى جمهوره، على خلفية عرض الحلقة الأخيرة من مسلسلة "إجازة مفتوحة" الأسبوع الماضي، قائلاً عبر "إنستجرام": "إلى لقاء قريب فى عمل ينال إعجابكم"، وقال شريف منير فى منشور عبر حسابه الرسمى بموقع الصور إنستجرام: "أتمنى تكون عيلة شريف صالح عند حسن ظنكم.. وإلى لقاء قريب فى عمل ينال إعجابكم".



شريف وكريم والسقا وحلمى



