شكرا لقرائتكم خبر عن نسمة محجوب: استفدت من خبرة والدي واستمع إلى آرائه الفنية في أعمالي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت المطربة نسمة محجوب، إن ظهورها مع والدها ببرنامج تليفزيوني قليل جدا، وعقّب والدها بأن السبب فى ذلك سفره إلى دولة الإمارات لفترة طويلة.

وأضافت خلال حلولها ضيفة ووالدها المخرج علاء محجوب مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامجه "واحد من الناس" على شاشة الحياة، أن والدها لديه شغف كبير بالفن، واستفدت من شخصيته الفنية، وتعلمت منه العديد من الصفات، وأستمع إلى آرائه الفنية في أعمالي وأستفيد جدا منها.

وقال المخرج علاء محجوب، والد المطربة نسمة محجوب، إنني كنت مهتم بنجاحها في الدراسة وتفوقها مع أختها، ونسمة من صغرها كانت تعشق الموسيقي ووجدتها تغني مع أبناء فنانين.





وأضاف المخرج علاء محجوب، أنني استمعت إلى صوتها وهي صغيرة وتفاجأت وتتلمذت نسمة على يد المايسترو الكبير سليم سحاب منذ العاشرة من عمرها.

وتابع علاء محجوب، أنا بطبيعتي لم أقم بالصراخ فيها أو أعاملها بقسوة.

وعقبت نسمة أن تجربتها في برنامج ستار أكاديمي مهمة جدا ووالدي لم يكن موافقا على هذه التجربة، وأقنعته بصعوبة، وكان فوزي باللقب مصدر سعادة كبيرة له.

وعن زوج نسمة محجوب قال علاء محجوب، إن زوجها شخص ممتاز له وظيفة محترمة، ووجه الليثي الشكر لنسمة لحضورها بالبرنامج رغم حملها، وأنها في الشهر الأخير.

وأحيت مؤخرا المطربة نسمة محجوب حفلا غنائيا على مسرح محكى القلعة للموسيقى والغناء في دورته التاسعة والعشرين، وقدمت من خلاله عددا كبيرا من أغانيها التي تفاعل معها الجمهور، منها (يا محروسة وحكاية شعب وعابر سبيل وكل شمس وليها ضل وانا كده وبسرعة أصدق أي حد وخصوصا راجل).

وكانت نسمة محجوب قد أحيت احتفالية "حياة كريمة" بأغنية "يا محروسة" بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى استاد القاهرة من أجل إطلاق المؤتمر الأول للمشروع القومى "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصرى، وأعربت نسمة عن فخرها بالمشاركة بالغناء فى مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقالت في تصريحاتها لـ"الخليج 365"، إن مشاركتها في مبادرة حياة كريمة شرف عظيم ووسام على صدرها، خاصة أنها خطوة مهمة وفارقة فى حياة ملايين المصريين.