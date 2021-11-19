شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله عن تقلبات الطقس: هطلَّع بلاطى أعلقها احتياطى جنب هدوم الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سخر الفنان الكبير صلاح عبد الله، من التقلبات المستمرة فى حالة الطقس فى مصر خلال الساعات الماضية، بأبيات شعرية تعبر عن مستوى حالة الجو المتقلب ما بين ارتفاع الحرارة وسقوط الأمطار بغزارة، حيث كتب عبد الله، عبر تويتر تحت عنوان تخاريف البرد: "يا برد النهارده بُكره برد برضه ولا لسَّه ضيف.. هطلَّع بلاطى أعلقها احتياطى جنب هدوم الصيف".



صلاح عبد الله

وكان الفنان صلاح عبد الله، قد طمأن جمهوره ومحبيه فى كل مكان على حالته الصحية بعد تدهورها الفترة الماضية، قائلا: "أنا زى الفل وصحتى كويسة".

وقص الفنان القدير صلاح عبد الله حكايات من طفولته وأول قصة حب فى حياته، وقال: "فى ثانوى فضلت أمشى ورا بنت صامتًا، قعدنا مع بعض بس إظاهر كلامى معجبهاش، لما كلمتها مكنتش بترد قلت لها: أنتِ سامعانى ولا إيه؟ وردت: "معلش يا ميمي"، وأضاف مازحا: "ده منظر ميمى".

وكانت آخر أعمال الفنان صلاح عبد الله الدرامية، حدوتة "هدف نبيل" من مسلسل "ورا كل باب" وشارك فى البطولة بجانب صلاح عبد الله، محمود البزاوى، ديانا هشام، عايدة رياض، شريف خير الله وإخراج أيمن صقر.

يذكر أن مسلسل "ورا كل باب" من إنتاج شركة سينرجى، وفكرة الكاتب يسرى الفخرانى، ويعتمد على حكايات منفصلة متصلة كل حكاية فى 5 حلقات بأبطال ومؤلف ومخرج مختلفين، وتعرض على مدار أسبوع، وتدور الحكايات فى إطار اجتماعى من داخل البيوت المصرية.