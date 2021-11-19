شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. انطلاق الدورة الثانية من مهرجان بغداد الدولي للمسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق فعاليات مهرجان بغداد الدولى للمسرح فى دورته الثانية، غدًا الجمعة الموافق 20 نوفمبر، على المسرح القومى ببغداد، برئاسة المخرج أحمد حسن موسى مدير عام دائرة السينما والمسرح رئيس المهرجان، وتحت رعاية وزارة الثقافة والسياحة والآثار العراقية، وتشارك في مسابقاته الأعمال المنتجة في الفترة ما بين شهر يناير 2018 و30 سبتمبر 2021، علي شرط أن يكون العمل قد تم عرضه على الجمهور لمدة يومين على الأقل.

وقد أختارت لجنة مشاهدة العروض التى تشكلت من دكتور عبد الكريم عبود رئيسًا، وعضوية كل من دكتور ياسر عبد الصاحب البراك، وحمه سوار عزيز، العروض المشاركة بالمهرجان من بين 86 عرضا من الدول العربية والأجنبية، وهم من العراق العرض المسرحى "تقاسيم على الحياة"، إخراج جواد الأسدي، والعرض المسرحي "يس غودو" (yes godo)، إخراج أنس عبد الصمد، والعرض المسرحي "الحضيض" إخراج كامران رؤوف.

واختارت من الدول العربية كل من عرض "بيت الشغف"، إخراج هشام كفارنة (سورية)، وعرض "ذئاب منفردة" إخراج وليد الدغسني (تونس)، وعرض "المدينة لي" إخراج أسماء هوري (المغرب)، وعرض "منطق الطير" إخراج نوفل عزارة (تونس)، وعرض "سوبر ماركت"، إخراج أيمن زيدان (سورية)، وعرض "آه كارميلا"، إخراج أشرف محمد علي (مصر)، وعرض "جي بي أس (GPS)"، إخراج محمد شرشال (الجزائر)، وعرض "ليلة الأنحوتة" إخراج إياد الريموني (الأردن)، وعرض "مدق الحناء" إخراج يوسف البلوشي (عُمان).

أما عروض الدولة الأجنبية هى، عرض "ميديا" إخراج فابيو أمودي (إيطاليا)، وعرض "فيلم TYLL" إخراج دانيل كيلهمان (ألمانيا)، وعرض "بوفيه على قيد الحياة" إخراج رافائيل كوتين (فرنسا)، وفيلم CESTOSC ZALUDNIENIA، إخراج روسيو مولينا (فرنسا).