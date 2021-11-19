شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء سويدان تظهر بالحجاب فى بوستر مسلسل "أيام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة لقاء سويدان في مسلسل "أيام" المقرر طرحه يوم الثلاثاء المقبل على إحدى المنصات، وتظهر ضمن أحداثه بالحجاب حسب شخصيتها التي تجسدها من خلال العمل التي انتهت من تصويره في بيروت، وكشفت لقاء عن بوستر المسلسل التي تجسد من خلاله شخصية امرأة مصرية محجبة تكافح من أجل زوجها الذى يتعرض لحادث وتضحى من خلاله خاصة أن العمل يقدم الحارة المصرية.



مسلسل "أيام" كان يحمل مسبقا اسم "أيام وبنعيشها" وهو من تأليف سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة، وبطولة حورية فرغلى وشيرى عادل، رياض الخولى، سلوى خطاب، محمود حجازى، مصطفى عبد السلام، وتدور أحداثه في 45 حلقة فى اطار شعبى.

وعرضت للفنانة لقاء سويدان مؤخرا مسرحية "سيد درويش" وقدمت من خلالها شخصية "جليلة العالمة"، ويشارك فى بطولتها كوكبة من الفنانين منهم ميدو عادل ورشا سامى، سيد جبر، علاء الحريرى، ،محمد عنتر، وماهر عبيد، ويوسف عبيد، وسعيد البارودى، ومحمد الشربينى ، وسمير الجوكر، وهالة الصباح، عواطف سعيد، وعماد عبد المجيد، وسامى عوض الله، وجمال ترك، وأشرف عبد العزيز، وغادة كامل، ودعاء الخولى، ومجدى عبد العزيز، وإسماعيل شعراوى، وإمام محمد، فاروق الجندى، ربيع الشاهد، مازن تركى، وكوكبة أخرى من الفنانين.

العرض من إنتاج فرقة أنغام الشباب برئاسة الفنان ماهر عبيد، تأليف السيد إبراهيم، ديكور محمد عبد الرازق، ملابس نجلاء الفقى، توزيع موسيقى حمادة الحسينى، استعراضات وفيق كمال، إضاءة أبو بكر الشريف، مادة فيلمية ضياء داوود، مخرج منفذ وليد سعد، طارق دياب، إخراج أشرف عزب.