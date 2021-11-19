شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا وأحمد حلمى ومنى زكى ولميس الحديدى أمام الأهرامات خلال زيارة الأمير تشارلز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الإعلامية لميس الحديدى، عن سعادتها الكبيرة بمقابلة النجمة يسرا والنجم أحمد حلمى وزوجته الفنانة منى زكى، فى منطقة الأهرامات بالجيزة، خلال حفل زيارة الأمير تشارلز، أمير ويلز وولى العهد البريطانى، وزوجته كاميلا دوقة كورنوال، أمس الخميس، فى المنطقة الأثرية والتاريخية العريقية.

ونشرت لميس، صورا جمعتها بالنجمة يسرا وأحمد حلمى وزوجته منى، التقطت أمام الأهرامات، عبر حسابها على انستجرام، صحبتها بتعليق: "فى حفل استقبال الأمير تشارلز بالهرم، أنا ويسرا ومنى وحلمى.. والهرم".

وكان الأمير تشارلز، قال فى كلمة ألقاها فى حفل استقبال بمنطقة الأهرامات، أمس الخميس، إنه سعيد بزيارة مصر بعد 15 عاما هو وزوجته دوقة كورنوال، الدوقة كاميلا، مؤكدا أن مصر فى طليعة الدول الحريصة على الحد من آثار تغير المناخ.

وبدأ الأمير تشارلز كلمته بإلقاء التحية "السلام عليكم"، متحدثا عن أهمية مصر، وقال ولى العهد البريطانى إنه لديه ذكريات رائعة عن مصر.

وتحدث عن مصر قائلا باللغة العربية: "من يشرب من مياه النيل يعود مرة ثانية للبلاد"، مؤكدا قوة العلاقة بين مصر وبريطانيا رغم التحديات، التى ازدهرت بشدة فى صورة صداقة وشراكة وطيدة"، وقال الأمير تشارلز، إن واجبنا أن نبذل كل ما بوسعنا من أجل حماية البيئة، ويجب أن نسعى لحماية إرث أسلافنا، الذين حرصوا على الطبيعة مشيرا إلى مهارة القدماء المصريين الذين بنوا الأهرامات إحدى عجائب الدنيا.



حلمى ولميس ويسرا ومنى



يسرا وسط لميس ومنى زكى