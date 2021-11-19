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وفاة الفنان المغربى عزيز الفاضلى بعد معاناته من فيروس كورونا

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القاهرة - سامية سيد - توفى الفنان المغربى عزيز الفاضلي، صباح اليوم الجمعة في هولندا بعد معاناة مع فيروس كورونا عن عمر ناهز 78 عاما.

وكان الراحل يُعاني، من مرض مزمن في القلب، الشيء الذي أوهن جسده بعد إصابته بعدوى فيروس كورونا.

وتعد أشهر شخصيات الفاضلى تليفزيونيا "بئيس الديس" فى مسلسل "صور عائلية"، وقدم عددا من المسلسلات، منها: "لابريكاد" و"شيب وشباب" وشارك في أفلام "أبواب الليل السبعة" و"بلا موطن" و"نساء الجناح ج" و"البركة فى راسك" من إخراج ابنه عادل الفاضلي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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