شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الفنان المغربى عزيز الفاضلى بعد معاناته من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى الفنان المغربى عزيز الفاضلي، صباح اليوم الجمعة في هولندا بعد معاناة مع فيروس كورونا عن عمر ناهز 78 عاما.

وكان الراحل يُعاني، من مرض مزمن في القلب، الشيء الذي أوهن جسده بعد إصابته بعدوى فيروس كورونا.

وتعد أشهر شخصيات الفاضلى تليفزيونيا "بئيس الديس" فى مسلسل "صور عائلية"، وقدم عددا من المسلسلات، منها: "لابريكاد" و"شيب وشباب" وشارك في أفلام "أبواب الليل السبعة" و"بلا موطن" و"نساء الجناح ج" و"البركة فى راسك" من إخراج ابنه عادل الفاضلي.