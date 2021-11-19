وفاة الفنان المغربي عزيز الفاضلي عن عمر 78 عاماً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

توفي الكوميدي المغربي عزيز الفاضلي، في أحد مستشفيات هولندا، عن عمر 78 عاماً.

ومن المقرر أن يُنقل جثمان عزيز الفاضلي إلى بلاده ليوارى الثرى خلال الأيام القادمة.

ونعى عادل الفاضلي ابن الراحل والده عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، وكتب: "مات والدي، بطلي.. رحمك الله".

كما نعت حنان الفاضلي ابنة الراحل والدها، وكتبت عبر "إنستجرام": "إنا لله وإنا إليه راجعون، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، البقاء لله".

عزيز الفاضلي أحد أبرز الفنانين المغاربة، الذين ارتبط اسمهم بذاكرة التلفزيون والسينما والمسرح المغربي.

ومن بين الأعمال الفنية التي شارك فيها عزيز الفاضلي، سلسلة "لابريكاد"و"شيب وشياب"، وفليم "البركة في راسك" الذي أخرجه نجله عادل الفاضلي سنة 2019، وغيرها.