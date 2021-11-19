طارق الشيخ: سمعت أغاني مهرجانات فيها كلام إباحي.. واللي غناه لازم يتحبس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

قال المطرب الشعبى طارق الشيخ، إنه استمع لأغاني من نوعية المهرجانات تتضمن كلمات غير لائقة، مطالبا نقابة المهن الموسيقية بمقاضاة هؤلاء.

أضاف الشيخ، خلال مداخلة مع برنامج "خط أحمر" على قناة "الحدث اليوم"، أنه ضد مبدأ الوقف، مستكملا: "إنما لما يكون اللي بيغني مش نقابي ويقول كلام زي ده تبقى مصيبة.. ده كلام يحبس.. ده كلام إباحي صرف.. لازم دول يترفع عليهم دعاوى قضائية".

تابع: "المؤلف اللي يكتب كلام زي ده لازم يتحبس، واللي غناه لازم يتحبس، لو اللي غلط اتحبس مش هيعمل كده تاني".

وكانت نقابة المهن الموسيقية، أصدرت قرارا بمنع 20 مغني مهرجانات من الغناء أبرزهم: حمو بيكا، حسن شاكوش، كزبرة وحنجرة، مسلم، وغيرهم.