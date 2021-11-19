خالد عليش يغني لـ ميرهان عمرو في حفل زفافهما (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

غنى الفنان والمذيع خالد عليش، لزوجته المذيعة ميرهان عمرو، مساء اليوم الجمعة، في حفل زفافهما.

وانتشر عبر موقع "إنستجرام"، مقطع فيديو يغني خلاله "عليش" لعروسته في حفل زفافهما، وتقول كلمات الأغنية: "كنت ماشي لـ بيا ولا عليا، لقيت حنية مش عادية، قلبي ندهها قالي هي، بنت الناس الجنية، دي وش السعد هي ديه، ملهاش كده كده في النكدية، ما هي أحلى واحدة، ألذ واحدة، أطيب واحدة، هي دي".

وكان خالد عليش، نشر أول صورة له مع عروسه من قصر البارون، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلّق: "حان الآن".

وشارك خالد عليش في موسم دراما رمضان 2021 من خلال مسلسل "الطاووس" مع النجوم جمال سليمان، سهر الصايغ، سميحة أيوب، وفرح الزاهد وغيرهم.

كما شارك في مسلسل "أحسن أب" مع الفنان علي ربيع، والفنانة هاجر أحمد، من إخراج معتز التوني.