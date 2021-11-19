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الصور الأولى من حفل زفاف الفنان خالد عليش وميرهان عمرو

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

يحتفل الفنان والمذيع خالد عليش، مساء اليوم الجمعة، بعقد قرانه وزواجه من المذيعة ميرهان عمرو.

ونشر عليش، أول صورة له مع عروسه من قصر البارون، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلّق: "حان الآن".

كما نشرت ميرهان صورة أخرى له مع زوجها، وعلّقت: "بكل فخر أعلن نفسي زوجة خالد عليش".

وشارك خالد عليش في موسم دراما رمضان 2021 من خلال مسلسل "الطاووس" مع النجوم جمال سليمان، سهر الصايغ، سميحة أيوب، وفرح الزاهد وغيرهم.

كما شارك في مسلسل "أحسن أب" مع الفنان علي ربيع، والفنانة هاجر أحمد، من إخراج معتز التوني.
حفل زفاف خالد عليش وميرهان عمرو 2حفل زفاف خالد عليش وميرهان عمرو

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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