تكريم عمر كمال في السعودية ومنحه سيارة "بنتلي" هدية (صور وفيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

كشف الفنان عمر كمال، عن تكريمه من إحدى العائلات في المملكة العربية السعودية، ومنحه درعا وسيارة "بنتلي" على سبيل الهدية.

ونشر كمال، صورا وفيديو له مع السيارة والدرع عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، وعلّق: "وأما بنعمة ربك فحدث.. النهارده بفضل الله تم تكريمي في السعودية.. وتم منحي درع وسيارة (بنتلي) هدية".

أضاف: "شكرا من كل قلبي على التكريم والاستقبال والضيافة طول إقامتي في المملكة".

وأدى عمر كمال مناسك العمرة مؤخرا، ونشر صورة عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر خلالها مرتديًا ملابس الإحرام داخل الحرم المكي، وعلّق عليها: "من ترك بينه وبين الله بابًا.. دخل منه يوم ما".

وطرح عمر كمال مؤخرا كليب "ضيعنا"، مع الفنان الشعبي عبد الباسط حمودة، من كلمات عمرو قطب ومصطفى الجن وإسلام المصري، ألحان عمرو قطب وإسلام المصري، توزيع إسلام شيبسي، ومدير تصوير أحمد حسين، وإخراج كامبا.