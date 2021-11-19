أول تعليق لـ حمو بيكا على شائعة وفاته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

علّق مؤدي المهرجانات حمو بيكا، على شائعات أثيرت مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن وفاته بسكتة قلبية.

وكتب بيكا، عبر "ستوري" حسابه بموقع "إنستجرام": "أنا بخير ومفيش أي حاجة من اللي مكتوب ده أصلا وأنا في مطعمي بكره إن شاء الله".

وكانت نقابة المهن الموسيقية قد أصدرت قرار أمس بمنع 20 مغني مهرجانات من الغناء أبرزهم: حمو بيكا، حسن شاكوش، كزبرة وحنجرة، مسلم، وغيرهم.

ويستعد مطرب المهرجانات حمو بيكا، لإحياء حفلين غنائيين، يومي 4 و5 نوفمبر الجاري، في المحروسة بـ بوليفارد رياض سيتي، ضمن فعاليات موسم الرياض 2021.

