فارس كرم يحيي أقوى حفلاته في بغداد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يستعد النجم اللبناني فارس كرم لإحياء حفل غنائي كبير بنادي اليرموك في العاصمة العراقية بغداد. وسيلتقي فارس الجمهور العراقي بقاعة الأمراء في النادي يوم 29 نوفمبر الحالي.

وسيقدّم فارس كرم خلال السهرة المنتظرة باقة من أجمل أغنياته التي يحبّها الجمهور وأحدثها “بدنا نولعا”، و”حبك برمج”، و”سمع”.

وشهدت صفحات السوشال ميديا ترحيباً خاصاً بزيارة فارس كرم إلى العراق، وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع بوستر الحفل فأعربوا عن حماسهم للقائه في بغداد.

على صعيد آخر، يستعد فارس كرم خلال الشهر الحالي لطرح ميني ألبوم يتضمن 4 أغنية جديدة، وتتولى إنتاجه شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات. واختار فارس هذه الأغنيات من بين 17 أغنية انتهى من تسجيلها في الفترة الماضية، وجميعها من توزيع عمر صبّاغ.

كما يشارك فارس كرم في الأغنية الرسمية لكأس العرب إلى حانب الفنانين عمر عبداللات وأصيل هميم وناصر الكبيسي؛ وسيحمل العمل توقيع المخرج سعيد الماروق.

وآخر أعمال فارس كرم الفنية كان ألبوم “44:36” الذي صدر في العام 2018 وتضمن 12 أغنية هي: “طلت بالابيض”، “قربك وجع”، “كل الناس حواليكي”، “رمشت”، “بدنا نولعا”، “صدقني صعبة”، “سمع”، “الشارع كلو”، “لفيت بلاد”، “نسيت اللي راحوا”، “حبك برم” و”الله عليك”.