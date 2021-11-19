قميص محمد صلاح ضد مانشستر يونايتد بمزاد علني.. ما القصة؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يعرض نجم المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي محمد صلاح قميصه الذي ارتداه خلال لقاء ليفربول ومانشستر يونايتد للمزاد العلني، على أن يخصص عائد المزاد لجمعيات الرفق بالحيوان في مصر.

وكتب النجم العالمي على حسابه في “تويتر”، الجمعة، مغرداً بالعامية المصرية: “الرفق بالحيوان واجب على كل إنسان. وعشان أساعد، هتبرع بقميص ليفربول اللي لبسته في الماتش ضد فريق مانشستر يونايتد يوم 23 أكتوبر 2021 في مزاد مفتوح، لإرسال كل عوائد المزاد لإحدى الجمعيات للرفق بالحيوان في مصر. هعرفكم كل تفاصيل ومعاد المزاد قريبا”.

وغرد صلاح بنفس التغريدة باللغة الإنجليزية، كما نشرها على خاصية الـ”ستوري” على حسابه في “إنستغرام”.

الفرعون المصري محمد صلاح كان سجل “هاتريك” تاريخيا ليقود ليفربول إلى فوز كبير 5-صفر على غريمه الأزلي مانشستر يونايتد في معقله ملعب “أولد ترافورد” في المرحلة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وبات صلاح أول لاعب على الإطلاق في تاريخ الـ”برميرليغ” يسجل “هاتريك” في ملعب “أولد ترافورد” وأول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في ثلاث مباريات متتالية خارج الديار ضد يونايتد.

يُذكر أن رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أعلنت مؤخراً فوز النجم المصري محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب عن شهر أكتوبر 2021.

وهذه هي المرة الرابعة التي يفوز بها صلاح بلاعب الشهر، والأولى له منذ مارس 2018.

هذا وطلب الإسباني تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة الجديد، من إدارة النادي التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح “بأي ثمن”، وذلك في إطار مساعيه لتجديد الفريق الذي فقد أسطورته ليونيل ميسي الصيف الماضي.

ويرتبط صلاح بعقد مع ليفربول يمتد حتى صيف 2023، وحتى الآن لم تتضح الصورة حول استمراره مع الفريق الأحمر من عدمه، وأدلى اللاعب المصري في الأسابيع الماضية بتصاريح مبهمة عن إمكانية بقائه في الفريق الذي يمثله منذ 2017.