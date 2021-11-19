شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى صبحى يقدم شخصية موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب للمرة الثالثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - للمرة الثالثة يقدم الفنان مجدي صبحي شخصية موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب في عمل فني، وذلك من خلال مسرحية "رحلة الست" مع المخرج هشام جابر، حيث قدمها من قبل الفنان مجدي صبحي مع المخرج الكبير محمد فاضل في فيلم "كوكب الشرق"، وقدمها مسرحيًا مع الدكتور عادل عبده في مسرحية "سيرة حب".



الفنان الكبير مجدي صبحي في شخصية موسيقار الأجيال

وقال الفنان مجدي صبحي لـ"الخليج 365" إنه سعيد باختياري للمرة الثالثة لتجسيد شخصية محمد عبدالوهاب من قبل الأساتذة المخرجين، والحمد لله قدمته في عمل بطريقة تناسب العمل نفسه، ولكن في المرة الثالثة نركز علي لقاء السحاب بين ام كلثوم ومحمد عبد الوهاب وكيف قدما أغنية "أنت عمري" وما تلاها من نجاحات كبيرة، فالمسرحية الأخيرة "رحلة الست" بها تفاصيل كثيرة وأودي الشخصية بطريقة كلاسيك، لكن مثلا في مسرحية "سيرة حب" قدمت الجانب الكوميدي من خلال كاريكاتير، وأنا سعيد جدًا بنجاح المسرحية في موسم الرياض وتفاعل الجمهور السعودي معاها.

مسرحية "رحلة الست" كتبها للمسرح الكاتبة عزة شلبي وأخرجها المخرج اللبناني هشام جابر، وشارك في بطولتها الفنان باسم شريف وطارق سليمان ومجدى صبحى ومصطفى سليمان والموجى وريم مصطفى وابراهيم الزهيرى، ووفاء عماد، وشيماء عباس، انتصار حسن، سمير عزمى، محمد شاه بندر، ياسر عزت.