شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا تهنئ الرئيس السيسى بعيد ميلاده: كل سنة وإحنا بلدنا بوجودك فى سلام وأمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت النجمة الكبير يسرا، الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمناسبة عيد ميلاده الذى يوافق اليوم الجمعة 19 نوفمبر، مؤكدة أن بوجوده تظل بلدنا مصر فى سلام وأمان، داعية الله أن يحفظ رئيس العزة والكرامة من كل سوء وشر.

ونشرت يسرا، صورة للرئيس السيسى، عبر ستورى حسابها على إنستجرام، قائلة: "كل سنة وأنت طيب يا رئيس العزة والكرامة، كل سنة وإحنا بوجودك بلدنا مصر فى سلام وأمان، ربنا يخليك لينا ويحفظك من كل شر وسوء".





ويحل اليوم عيد ميلاد الرئيس السيسي، حيث أنه من مواليد 19 نوفمبر 1954، وفى هذا المناسبة، نذكر مبادرات الرئيس للمصريين التى أطلقها للاهتمام بالإنسان المصرى وصحة المصريين والارتقاء بحياتهم على مستوى معيشى أفضل .

وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى، عدة مبادرات وكانت على رأسها مبادرات الصحة، حيث أطلق مبادرة 100 مليون صحة، التى استهدفت القضاء على فيروس سى، كما أطلق مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصرى ومبادرة تطوير القرى، والمبادرة الرئاسية للتمويل العقارى التى تهدف لدعم محدودى ومتوسطى الدخل.

كما شهدت مصر فى عهد الرئيس السيسى العديد من الإنجازات وخصوصا الاهتمام بالبنية التحتية من محطات مياه وبنية تحتية وطرق وكبارى ومدن جديدة.