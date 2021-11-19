شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شاكر مهنئًا الرئيس السيسى: خالص التهانى القلبية بالصحة والريادة والانتصارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ المطرب الكبير هانى شاكر، أمير الغناء العربى ونقيب الموسيقيين، الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمناسبة عيد ميلاده الذى يوافق اليوم، الجمعة، 19 نوفمبر، مقدما له خالص التهانى القلبية بالصحة والريادة والانتصارات.

ونشر شاكر، صورة للرئيس السيسى، عبر حسابه على تويتر، صحبها بتعليق: "خالص التهانى القلبية بالصحة والريادة والانتصارات، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمناسبة يوم ميلاده".



هانى شاكر عبر تويتر

ويحل اليوم عيد ميلاد الرئيس السيسى، حيث أنه من مواليد 19 نوفمبر 1954، وفى هذا المناسبة، نذكر مبادرات الرئيس للمصريين التى أطلقها للاهتمام بالإنسان المصرى وصحة المصريين والارتقاء بحياتهم على مستوى معيشى أفضل .

وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى، عدة مبادرات وكانت على رأسها مبادرات الصحة، حيث أطلق مبادرة 100 مليون صحة، التى استهدفت القضاء على فيروس سى، كما أطلق مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصرى ومبادرة تطوير القرى، والمبادرة الرئاسية للتمويل العقارى التى تهدف لدعم محدودى ومتوسطى الدخل.

كما شهدت مصر فى عهد الرئيس السيسى العديد من الإنجازات وخصوصا الاهتمام بالبنية التحتية من محطات مياه وبنية تحتية وطرق وكبارى ومدن جديدة.