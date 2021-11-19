شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة أبطال حدوتة "غرام بانتظام" من مسلسل "نصيبى وقسمتك 4" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ المخرج رامى رزق الله تصوير حدوتة "غرام بانتظام" ثانى حواديت الموسم الرابع من مسلسل "نصيبى وقسمتك" الذى يكتبه عمرو محمود ياسين والمقرر عرضه نهاية شهر نوفمبر الجارى أو مطلع ديسمبر المقبل، والحدوتة بطولة شريف سلامة ويشارك فيها رحمة حسن، نانسي صلاح، محمد لطفي شاهين، لؤي عمران، مها سلامة، محمد مرزبان.

مسلسل "نصيبى وقسمتك" الموسم الرابع (رجالى) وذلك بالاعتماد على أبطال رجال للحواديت على عكس الموسم الثانى والثالث والذى اعتمد على فنانات للبطولة من أجل مناقشة قضايا المرأة بمختلف أنواعها، ومن المقرر أن يشهد الموسم الرابع تنويع أكثر في القضايا سواء التي تخض الرجل أو المرأة.

وانتهى صناع المسلسل من تصوير الحدوتة الأولى والتي تحمل اسم "النظارة البيضاء" بطولة أمير المصرى، كارولين خليل، أحمد صيام، وأحمد حلاوة ومصطفى أبو سريع، وسماء إبراهيم، وإخراج عصام نصار، وتدور أحداث القصة في إطار درامي تشويقي، ومن المقرر انطلاق عرض العمل نهاية شهر نوفمبر الجارى أو مطلع ديسمبر.

وتم تقديم الجزء الثالث من "نصيبى وقسمتك"، فى سبتمبر من عام 2019 على طريقة الجزء الثانى من العمل وذلك من خلال 9 حكايات تعرض كل حكاية فى 5 حلقات مع الاستعانة بأبطال مختلفين ومخرج مختلفين فى كل حكاية، مع تناول العمل قصصة متنوعة حول المرأة ومشاكلها بشكل عام والزواج والطلاق.



شريف سلامة



نانسى صلاح



رحمة حسن



محمد لطفى شاهين



لؤى عمران



محمد مرزبان