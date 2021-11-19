شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والدة الفنان الراحل عبد الله محمود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان أحمد عبد الله محمود، اليوم الجمعة، وفاة جدته، والدة الفنان الراحل عبد الله محمود، وكتب على صفحته الشخصية على "فيس بوك": إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفيت جدتى والدة أبى.. أرجو الدعاء لها ولكل أمواتنا".

ولد عبد الله محمود يوم 6 ديسمبر 1960، وتوفى عام 2005، وبدأ مشواره الفنى طفلا مع أصدقاء عمره محسن محيى الدين وأحمد سلامة من خلال التليفزيون، وكانت انطلاقته فى مسلسل "البوسطجى" عام 1974.

سجل فيلم "إسكندرية ليه" مع المخرج يوسف شاهين عام 1978، بداية انطلاقته السينمائية الحقيقية، وبعدها قدم العديد من الأعمال السينمائية أبرزها "شمس الزناتي، وحنفى الأبهة، المولد" أمام النجم عادل إمام وفيلم "الاحتياط واجب، الإمبراطور" أمام النجم الراحل أحمد زكي، وقدم أجمل أدواره فى فيلم "الطوق والأسورة" مع النجمة شريهان وفردوس عبد الحميد، و"الطريق إلى ايلات".

وقف أمام النجم العالمى عمر الشريف فى فيلم "المواطن مصري" للمخرج الراحل صلاح أبو سيف، وحقق بعد ذلك نجاحاً فى الدراما التليفزيونية فى عدد من المسلسلات، أبرزها: "الوتد"، "عصفور النار"، "الطاحونة"، "الفرسان"، "ذئاب الجبل"، "البوسطجى"، وغيرها، وعلى خشبة المسرح شارك فى العديد من المسرحيات منها "باب التوفيق"، "قصة الحى الغربى"، "قطب الرجال"، "حضرات السادة العيال".

أما ابنه الفنان الشاب أحمد عبد الله محمود، شارك فى العديد من الأعمال منها مسلسل "عوالم خفية، "بلا دليل"، "طايع"، "خفة يد"، "فوق السحاب"، "أبو العروسة"، وأصيب عبدالله محمود، بمرض سرطان المخ، ورحل عن عالمنا فى 9 يونيو 2005، وهو لم يكمل عامه الـ41.