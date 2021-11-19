شكرا لقرائتكم خبر عن كيم كاردشيان تتعاون مع ليدز يونايتد لنقل لاعبات كرة قدم أفغانيات لبريطانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت مجموعة من لاعبات كرة القدم الأفغانيات إلى بريطانيا اللواتي تتراوح أعمارهن بين 13 و19 سنة في وقت مبكر من يوم الخميس بعد نقلهن جوا من باكستان بمساعدة حاخام نيويورك ونادي كرة قدم في المملكة المتحدة وكيم كارداشيان ويست.

ووفقًا لشبكة ايه بي سي الأمريكية، هبطت طائرة استأجرتها كاردشيان وعلى متنها أكثر من 30 لاعبة وعائلاتهم ، يبلغ عددهم الإجمالي حوالي 130 شخصًا، في مطار ستانستيد بالقرب من لندن حيث سيقضي 10 أيام في الحجر الصحي لفيروس كورونا قبل بدء حياة جديدة في بريطانيا، وعرض نادي الدوري الإنجليزي الممتاز ليدز يونايتد دعم اللاعبين.

كان يُنظر إلى ممارسة النساء للرياضة على أنها تحدٍ سياسي لطالبان ، وغادرت المئات من الرياضات أفغانستان منذ عودة الجماعة إلى السلطة.

وقالت خالدة بوبال، الكابتن السابق للمنتخب الأفغاني الوطني للسيدات والتي قادت جهود إجلاء الرياضيات، إنها شعرت "بسعادة كبيرة ومرتاحة" لأن الفتيات والنساء خرجن عن دائرة الخطر.

وصرحت بوبال بأن كثيرًا من هذه العائلات تركت منازلها عندما استولت طالبان على السلطة، وقد قتل بعض أفراد عائلاتهم أو أسروا على يد طالبان.

وحصل الفريق على مساعدة من أمريكية غير ربحية ساعدت سابقًا آخر عضو معروف في الجالية اليهودية في كابول على مغادرة أفغانستان.

وعمل مؤسس المجموعة مع نجمة تلفزيون الواقع كاردشيان ويست وتواصل معها للمساعدة في دفع ثمن طائرة مستأجرة إلى المملكة المتحدة.