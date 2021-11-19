شكرا لقرائتكم خبر عن محمود حميدة يجسد دور سائق أتوبيس في "نقل عام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجسد النجم محمود حميدة فى مسلسل "نقل عام" شخصية سائق أتوبيس بهيئة النقل العام "على المعاش" ورغم عمله فى مهنة بسيطة إلا أنه نجح فى تربية أبنائه الذين شغلوا مناصب عالية.

مسلسل "نقل عام" يكتبه ورشة من المؤلفين الشباب وإخراج عادل أديب، بطولة محمود حميدة، سوسن بدر، سميحة أيوب، أحمد بدير، دينا، ميرهان حسين، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، إيمان أيوب، عابد عنانى، نهلة سلامة، أميرة أديب، وعدد كبير من الفنانين، وتدور أحداثه في 30 حلقة ومقرر عرضه في الموسم الشتوى.

يذكر أن محمود حميدة ينتظر عرض فيلمين جديدين خلال الفترة المقبلة وهما "ريتسا" بمشاركة أحمد الفيشاوى، أمير المصرى، عائشة بن أحمد مى الغيطى، كارولين عزمى وإخراج أحمد يسرى، و"الكاهن" الذى يشارك في بطولته درة، اياد نصار، حسين فهمى، فتحى عبد الوهاب، جمال سليمان وإخراج عثمان أبو لبن.