شكرا لقرائتكم خبر عن نادر حمدى يشارك جمهوره مجموعة صور من لقاء ابنه مع عمرو دياب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الموزع والمطرب نادر حمدى جمهوره ومتابعيه عبر حسابه على إنستجرام، بمجموعة صور لابنه الرضيع سيف مع الفنان عمرو دياب، وظهر فى الصورالطفل الصغير مغطى وجه باستيكر، وعلق نادر حمدى على الصور، قائلا: "دويتو جديد بين لقاء العمالقة مع النجم #عمرو_دياب والنجم الصاعد #سيف_نادر_حمدي".

وكان قد أعلن نادر حمدى، الجمعة الماضية، عن استقبال مولوده الأول من زوجته سارة حسني، كاشفًا عن اسمه وهو "سيف"

وكان نادر حمدى، احتفل بزفافه في شهر يناير 2021، وحضر الحفل عدد كبير من النجوم منهم، الشاعر تامر حسين، الملحن عزيز الشافعى، الموزع أمير محروس، المطرب أحمد الشامى, المطرب محمد نور، المطربة كارمن سليمان، المطرب حاتم فهمى، الموزع توما، المطرب مصطفى حجاج، كما حضر عدد من نجوم التمثيل منهم هشام ماجد، أكرم حسنى، أحمد فهمى.

وفى سياق آخر، أدلى الشاعر الغنائى تامر حسين، بشهادة فى حق الهضبة والميجاستارز عمرو دياب، مؤكدا أنه "وش الخير" على كل من عمل معه، وأنه يتشرف بمشاركته لو بسطر واحد فى تاريخه بعد إيمانه بموهبته والرهان عليه، مؤكدا أن الهضبة لا يوجد أطيب من قلبه وأنه يفرح جدا بنجاح فريق عمله، مضيفا: "ولو أنى شهادتى مجروحة بس دى أمانة لازم أقولها وماداريهاش زى ماهو مابيداريش كلمة حلوة وتقدير معنوى ليا ولغيرى، ربنا يحفظه ويزيده، أسطورة مابتجيش مرتين، وأخويا الكبير اللى علمنى حاجات كتير بخبرته وتجاربه فى مشواره المُشرف".



اسرة نادر حمدى وعمرودياب



عمرو دياب يلاعب الطفل سيف



عمرو دياب والطفل سيف