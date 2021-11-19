كورتني كارداشيان تهدي خطيبها سيارة أحلامه.. وهو يفضحها علنًا: رائحتها نتنة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فوجئ محبو النجمة الأميركية كورتني كارداشيان بتصريحات خطيبها النجم ترافيس باركر الأخيرة التي أدلى بها في إطلالة تلفزيونية جمعتهما والتي تحدّث فيها أمامها عن الرائحة النتنة التي كانت تفوح منها.

ووفق وصفه، قال باركر إن كورتني كانت تفوح منها رائحة نتنة، وعندما سألها عن السبب وراء هذا الأمر أكدت له أنها لا تحبّذ استخدام مزيل العرق للتخلص من الرائحة. وصدم هذا التصريح له الجمهور وخصوصاً محبي كورتني.

من جهة أخرى، كانت كورتني قد احتفلت أخيرًا بعيد ترافيس باركر، السادس والأربعين بطريقة مميزة، وقدمت له سيارة أحلامه.

وشارك ترافيس باركر المتابعين عبر حسابه الرسمي في “إنستغرام”، صوراً له ولكورتني في السيارة التي يعود طرازها إلى حقبة الثمانينيات، وعلّق قائلاً: “عندما تشتري لك فتاة الأحلام سيارة الأحلام”. وردّت عليه كورتني في التعليقات: “إنك تستحقّ العالم بأكمله”.

وظهر الثنائي في الصور أمام فندق في لوس أنجلس، وكشفت كورتني عبر خاصيّة الستوري في “إنستغرام” ذهابهما بمناسبة عيد ميلاد باركر في رحلة احتفالية إلى مدينة كابو سان لوكاس، في المكسيك.

ويُذكر أنّ لكورتني ثلاثة أطفال من سكوت ديسك، وهم بينيلوبي اسكتلاند، (9 أعوام)، وماسون داش، (11 عاماً)، ورين أستون، (6 أعوام). ولترافيس باركر من زوجته السابقة شانا موكلر ولدان وهما ألاباما، ولاندون.