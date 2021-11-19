وفاة والدة الفنان الراحل عبد الله محمود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أعلن الفنان أحمد عبد الله محمود، وفاة جدته ووالدة والده الفنان الراحل عبدالله محمود.

وكتب أحمد، عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون.. لقد توفت جدتي والدة أبي.. أرجو الدعاء لها ولكل أمواتنا".

أحمد عبد الله محمود، هو نجل الفنان الراحل عبدالله محمود، بدأ حياته الفنية مطربًا ثم تفرغ للتمثيل منذ عام 2005 بعد وفاة والده، وقد عمل بالسينما والتلفزيون، وأدى عددًا من الأدوار المساعدة، ومن أفلامه: "كباريه، الفرح، صرخة نملة، حديد"، ومن أعماله التلفزيونية: "إنا الطلبة، الركين، الحارة، النمر، اللي مالوش كبير" وغيرها.

عبد الله محمود من مواليد 6 ديسمبر 1959، عمل في مجال التمثيل في الصغر عندما كان يشارك في المسرحيات المدرسية وبرامج الأطفال، وبعد تخرجه من معهد التعاون الزراعي، التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وبدأ مسيرته الفنية من خلال مسلسل "البوسطجي" الذي أهله للمشاركة في عددا كبيرا من المسلسلات التليفزيونية، منها: "عصفور النار، أبواب المدينة، الأبرياء"، وقدمه المخرج الراحل يوسف شاهين من خلال فيلمه "إسكندرية ليه؟"، وشارك بعدها في العديد من الأفلام المهمة، منها: "سواق الأوتوبيس، الطوق والأسورة، طالع النخل، المواطن مصري"، ورحل عن عالمنا يوم 9 يونيو 2005.