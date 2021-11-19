"غريب في أوضتي".. أحدث عروض مسرح مصر الليلة على "MBC مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

تعرض قناة "MBC مصر"، اليوم "الجمعة" في تمام الثامنة مساءً أحدث عروض "مسرح مصر"، المسرحية الكوميدية "غريب في أوضتي".

مسرحية "غريب في أوضتي"، تدور أحداثها في أجواء غير تقليدية داخل احد الفنادق أثناء حفل زفاف حيث يقوم بعض الأشخاص بالنصب على على بعض النزلاء مما يسبب الكثير من المشاكل والأزمات ويفجر الكثير من المواقف الكوميدية الضاحكة.

ويشارك في بطولة المسرحية بالإضافة للفنان أشرف عبد الباقي مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، منهم علي ربيع، ومُصطفى خاطر، ودينا محسن "ويزو"، ومحمد أسامة "أس أس"، وحمدي الميرغني، ومحمد عبد الرحمن، ومحمد انور، وكريم عفيفي، وإسراء عبد الفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد توب، وبيشوي طاهر، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.