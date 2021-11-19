طرح البوستر التشويقي الأول لفيلم "برا المنهج"..(صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف المخرج عمرو سلامة، عن البوستر التشويقي الأول لفيلم "برا المنهج" المقرر طرحه بدور العرض السينمائي في 15 ديسمبر المقبل.

ونشر سلامة، البوستر عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "بنشارك لأول مرة معاكم البوستر التشويقي الأول لفيلم (برا المنهج).. كل قصة لها زاويتين.. واحدة في المنهج.. وواحدة برا المنهج.. مين الشبح؟.. البوستر التشويقي لفيلم برا المنهج ١٥ ديسمبر بجميع دور العرض".

تدور أحداث فيلم "برا المنهج" حول طفل يبلغ 13 عاما يدخل منزل مهجور من أجل اكتساب احترام زملائه بالمدرسة ويكتشف وجود رجل عجوز في المنزل مختبئًا من العالم الخارجي فتنشأ علاقة صداقة بين الإثنين.

الفيلم بطولة ماجد الكدواني، روبي، أحمد أمين، أسماء أبو اليزيد، شريف دسوقي وغيرهم نخبة من النجوم، ومن تأليف وإخراج عمرو سلامة.