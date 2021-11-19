شقيق مجدي الهواري يتعرض لأزمة صحية..والمخرج يطلب الدعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلن المخرج مجدي الهواري، عن تعرض شقيقه لأزمة صحية لم يكشف عن تفاصيلها، وطالب متابعيه بالدعاء له.

وكتب الهواري، عبر حسابه على "فيسبوك": "دعواتكم لأخويا بالشفاء".

وكانت آخر أعمال مجدي الهواري الإخراجية مسرحية "ياما في الجراب يا حاوي" من إنتاج مسرح كايرو شو عن رائعة بيرم التونسي والموسيقار أحمد صدقي "ليلة من ألف ليلة".

وشارك في بطولتها النجوم: يحيى الفخراني وإياد نصار ومحمد الشرنوبي وكارمن سليمان وشريف الدسوقي وسما إبراهيم ولبنى ونس وناصر سيف وعلاء قوقة ورضا إدريس وإسماعيل فرغلي.