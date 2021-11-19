صور| كيف احتفلت ريهام أيمن بعيد ميلادها بصحبة زوجها؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شاركت الفنانة ريهام أيمن، متابعيها، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورا من احتفال زوجها الفنان شريف رمزي بعيد ميلادها الـ 33 الذي يوافق اليوم الجمعة 19 نوفمبر.

ونشرت ريهام، الصور عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت:"الليلة الماضية.. أشكرك حبيبي على هذه الليلة التي لا تنسى.. أنت أعظم هدية على الإطلاق".

جدير بالذكر أن ريهام أيمن من مواليد 19 نوفمبر 1988، حيث بدأت مسيرتها الفنية وهي طفلة صغيرة من خلال الإعلانات، ثم كمغنية من خلال فريق "فيروس" الغنائي والذي يضم ثلاث فتيات، أما بدايتها في مجال التمثيل فكانت عندما تعرفت على الفنان الشاب كريم محمود عبد العزيز إذ رشحها لتعمل في مسلسل "محمود المصري" عام 2004، لتتوالى أعمالها بعد ذلك في التلفزيون والتي من أبرزها "حبيب الروح، المواطن اكس، العراف، حكايات بنات"، بينما في السينما شاركت في عدة أفلام منها "صرخة نملة، دكان شحاتة".

وتزوجت ريهام أيمن من الفنان شريف رمزي في 15 مايو 2015، وأنجبت "رمزي وليليا".

وكان أخر أعمال ريهام أيمن مسلسل "العراف" للزعيم عادل إمام عام 2013.

بينما أخر أعمال زوجها الفنان شريف رمزي مسلسل "واكلينها والعة"، بطولة مي سليم، ياسر الطوبجي، خالد عليش.