بالفيديو| إلهام شاهين: تعرضت للسرقة في يوم نحس بفرنسا وهالة صدقي ذلتني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

استضاف الفنان أمير كرارة، في حلقة جديدة من برنامجه "سهرانين" الفنانتين إلهام شاهين وهالة صدقي، وتحدث معهما عن عملهما بالفن وصداقتهما، وسأل الأولى عن قصة الربع كيلو كريز.

ضحكت إلهام قائلة "انتي فضحتيني، صاحبتي ذلتني"، قاصدة هالة، واستكملت موضحة قصة الكريز: "هالة بتحط الحاجات وتنسى مش منظمة لما نسافر مع بعض ننزل في أوضة واحدة عشان نوفر، وأنا عاملة الناصحة هاتي حاجتك اشيلهالك عشان انتي بتضيعي حاجتك كنا في فرنسا، وخدت كل فلوسها وفلوسي والكريديت كارد، ونازلين نعمل شوبينج".

تابعت "دخلنا محل عامل تخفيضات قلت فرصة أجيب كل اللي أنا عايزاه، اخترت الحاجة ورايحة ادفع لقيت الشنطة مفتوحة والمحفظة اتشالت، وكان يوم نحس خرجنا لقينا العربية سحبوها لأننا راكنين غلط، كان فاضل مع هالة شوية فلوس صغيرة في الاوتيل، قررنا نرجع مصر وكنا دافعين الاوتيل والرحلة، مكناش عارفين ناكل ايه وانا بحب الكريز جدا كنت بجيب كل يوم كيلو واقعد قدام التليفزيون أمزمز، قلتلها هالة هاتيلي كيلو قالتلي ربع كيلو مفيش غيره".

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة إلهام شاهين دورها في إحدى حكايات مسلسل "زي القمر"، أمام الفنانة هالة صدقي فكان آخر أدوارها في مسلسل "ليه لأ".