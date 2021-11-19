تعرف على مراكز المنتخبات العربية في التصنيف الجديد لـ”الفيفا”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 19 نوفمبر 2021 07:23 مساءً - كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” اليوم الجمعة، عن تصنيف المنتخبات الشهري والذي حافظ فيه المنتخب البلجيكي على الصدارة.

تصنيف المنتخبات العشر الأوائل عالميا:

وانتزع المنتخب المغربي صدارة المنتخبات العربية من نظيره التونسي في التصنيف الجديد.

تصنيف المنتخبات العربية في قارة إفريقيا:

1- المغرب (28 عالميا).

2- تونس (29 عالميا).

3- الجزائر (32 عالميا).

4- مصر (45 عالميا).

5- موريتانيا (103 عالميا)

6- ليبيا (116 عالميا).

7- السودان (124 عالميا).

8- جزر القمر (132 عالميا)

9- جيبوتي (192 عالميا).

10 الصومال (195 عالميا).

تصنيف المنتخبات العربية في قارة آسيا:

1- السعودية (48 عالميا).

2- قطر (51 عالميا).

3- الإمارات (70 عالميا).

4- العراق (75 عالميا).

5- سلطنة عمان (78 عالميا).

6- سوريا (85 عالميا).

7- البحرين (90 عالميا).

8- الأردن (91 عالميا).

9- لبنان (94 عالميا).

10- فلسطين (98 عالميا).

11- الكويت (142 عالميا).

12- اليمن (152 عالميا).