تعرف على مراكز المنتخبات العربية في التصنيف الجديد لـ”الفيفا”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 19 نوفمبر 2021 07:23 مساءً - كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” اليوم الجمعة، عن تصنيف المنتخبات الشهري والذي حافظ فيه المنتخب البلجيكي على الصدارة.
تصنيف المنتخبات العشر الأوائل عالميا:
وانتزع المنتخب المغربي صدارة المنتخبات العربية من نظيره التونسي في التصنيف الجديد.
تصنيف المنتخبات العربية في قارة إفريقيا:
1- المغرب (28 عالميا).
2- تونس (29 عالميا).
3- الجزائر (32 عالميا).
4- مصر (45 عالميا).
5- موريتانيا (103 عالميا)
6- ليبيا (116 عالميا).
7- السودان (124 عالميا).
8- جزر القمر (132 عالميا)
9- جيبوتي (192 عالميا).
10 الصومال (195 عالميا).
تصنيف المنتخبات العربية في قارة آسيا:
1- السعودية (48 عالميا).
2- قطر (51 عالميا).
3- الإمارات (70 عالميا).
4- العراق (75 عالميا).
5- سلطنة عمان (78 عالميا).
6- سوريا (85 عالميا).
7- البحرين (90 عالميا).
8- الأردن (91 عالميا).
9- لبنان (94 عالميا).
10- فلسطين (98 عالميا).
11- الكويت (142 عالميا).
12- اليمن (152 عالميا).