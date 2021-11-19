ميغان ماركل في مواقف محرجة.. ما علاقة إلين ديجينيريس؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أطلّت دوقة ساكسس، ميغان ماركل للمرة الثانية على شاشات التلفزيون في الولايات المتحدة في مقابلةٍ مع إلين ديجينيريس. وبعكس آخر مقابلة لها، لم تثر ماركل الجدل، إذ إنها تناولت حياتها العائلية ولم تتطرق للعائلة الملكية.

وظهرت مقابلة ألين ديجينيريس طريفة للغاية مقارنةً بمقابلة أوبرا وينفري التي شملت مواضيع حساسة. وتحدثت ماركل بحرارة عن أولادها وحياتها الجديدة في سانتا باربرا.

وشاركت للمرة الأولى صورة خاطفة لابنها أرشي وهو يطعم الدجاج. وذكرت أنه يحب لعب دور الأخ الأكبر والاهتمام بشقيقته ليليبيت.

وتحدثت ماركل عن خفايا علاقتها بالأمير هاري مشيرةً إلى آخر لقاء معه قبل أن تصبح علاقتهما رسمية. وشرحت أنه قدِم إلى تورونتو وذهبا برفقة قريبته إلى حفل الهالووين متنكرين.

وعندما سألتها المضيفة: “هل ذهبت مع هاري إلى حفلة الهالووين ولم يتعرف أي أحد عليكما”؟ أكدت ميغان الأمر قائلة: “لبسنا أزياء غريبة جداً واستطعنا الاستمتاع لليلة واحدة”.

وتطرقت ميغان كذلك إلى كارثة شعرها عندما كانت في سن المراهقة، وأوضحت أنها كانت آنذاك معجبة بالممثلة أندي ماكدويل من فيلم (Four Weddings and a Funeral) عام 1994 وقررت القيام بتسريحة شعرها. ولكن، انتهى بها الأمر تشبه “كرستي المهرج”.

وأثناء المقابلة، ظهر مقطع لماركل في السوق تلبي كل طلبات ألين من دون تردد. وقامت ماركل بأعمال غريبة ومحرجة مثل الهتاف، وإغلاق عينيها، والأكل مثل السنجاب، والقول: “ماما تحب الصلصة الحارة!”، وحتى شرب زجاجة حليب للأطفال أمام مرأى الجميع.