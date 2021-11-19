رسميًا.. كيم كارداشيان تواعد بيت ديفيدسون

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أكد موقع “Page Six” أن نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان (41 عاماً) ارتبطت رسمياً بالممثل الكوميدي بيت ديفيدسون (28 عاماً)، بعد عدة مقابلات رومانسية في نيويورك ولوس أنجلس.

وبحسب موقع “ديلي ميل”، كان بيت ديفيدسون، قد سافر مؤخراً إلى كاليفورنيا للاحتفال بعيد ميلاده مع كيم ووالدتها. وظهر ديفيدسون في الصور مرتدياً لباساً مماثلاً لكيم وروّج لماركة (SKIMS) التابعة لها.

وقد ذكر أحد المصادر لموقع “ديلي ميل” أن بيت حاول جاهداً التقرب من كيم ودائماً ما كان يشدها بقوة نحوه ويلمس شعرها ويتغزل بها. وصرح كذلك أحد المصادر لموقع “E! News” بأن “بيت أخبر كيم بعدم رغبته في رؤية أحدٍ غيرها، وكيم بادلته الشعور نفسه”.

وأضاف المصدر: “تحاول كيم عدم التحدث في الموضوع لكنها سعيدة بعلاقتها”. وتابع: “إنه يضحكها طوال الوقت وهي مفتونة به تماماً”. ولم يستطعا إخفاء بهجتهما بتواجدهما معاً، ففي معظم الصور ظهرا يمسكان بأيدي بعضهما ويبتسمان.

ويعتبر ديفيدسون الحبيب الأول لكيم بعد انفصالها في شباط (فبراير) عن كانيي ويست، الذي عبّر عن رغبته في العودة لزوجته وعدم إكمال إجراءات الطلاق. وقد عُرف بيت بعلاقاته العاطفية المتعددة مع المشاهير ومن بينهم فيبي دينيفور، كيت بيكينسيل، وخطيبته السابقة أريانا غراندي التي سبق أن أشادت به.