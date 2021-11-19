الأمير تشارلز وزوجته كاميلا يزوران الجامع الأزهر والأهرامات في مصر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بدأ ولي العهد البريطاني، الأمير تشارلز، وزوجته دوقة كورنوال كاميلا، زيارةً تاريخية إلى مصر، شهدت العديد من الجولات، وكانت البداية باستقبال رسمي من جانب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وقرينته انتصار السيسي في قصر الاتحادية.

وتأتي زيارة الأمير تشارلز وزوجته إلى مصر على مدار يومين، وذلك بعد زيارته للأردن ضمن جولة خارجية هي الأولى له وزوجته بعد جائحة كورونا، إضافةً إلى أنَّ تلك الزيارة إلى مصر هي الأولى منذ عام 2006.

وزار الأمير تشارلز ولي العهد البريطاني وزوجته كاميلا، منطقة الأهرامات وأبو الهول، ونشرا صوراً لهما من زيارتهما تلك. كذلك نشرا صوراً من زيارتهما لجامع الأزهر في مصر، والذي يعد من أعرق الأماكن التاريخية في العالم، حيث استقبلهما الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، ورافقهما في جولة داخل الجامع، حيث اطلعاعلى الحلقات الدراسية المصغرة داخل الجامع، كما تناقشا مع الأساتذة والطلاب حول أفكارهم عن التناغم والتسامح بين الأديان.

وأعرب ولي عهد بريطانيا عن تقديره الكبير لجهود الإمام الأكبر على مدار السنوات الماضية، لاسيما في محاربة التطرف والتشدد وتعزيز ثقافة الحوار بين الأديان، مشدداً على أنه تابع باهتمام جهود شيخ الأزهر في نشر قيم التسامح وقبول الآخر خلال الفترة الماضية، وعلى رأسها زيارته إلى الفاتيكان ولقائه البابا فرانسيس، في خطوة عززت الحوار بين الأديان وانفتاح بعضها على بعضها.

وكان بيان صادر عن السفارة البريطانية قد كشف أنَّ الأمير تشارلز “لديه اهتمام راسخ بالمسائل البيئية وقضايا التغير المناخي”، مشيراً إلى أنَّ زيارته إلى مصر تأتي عقب تسلم القاهرة رئاسة النسخة الـ27 من قمة المناخ، بعد استضافة المملكة المتحدة لها في نسختها الـ26، كما أفاد البيان بأن تشارلز سينتهز الفرصة في تلك الزيارة لبحث سبل العمل المشترك من أجل التصدي للتغير المناخي.

وشارك السفير البريطاني في القاهرة، غاريث بايلي، مقطع فيديو ظهر فيه عدد من المواطنين المصريين وهم يُرحبون بزيارة الأمير تشارلز وزوجته كاميلا، بينما اختتم الفيديو برسالة ترحيب قيل فيها: “أهلاً بكم في مصر أم الدنيا”.