شكرا لقرائتكم خبر عن "يا دعوة ما تمت" تفتتح مبادرة المخرج المحترف على مسرح الشباب.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتتح اليوم الجمعة مبادرة "المخرج المحترف" التى أطلقها فرقة مسرح الشباب التابع للبيت الفنى للمسرح، العرض الجديد "يا دعوة ما تمت"، والتى تستهدف المخرجين الجدد.

وقال الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح، إن البيت الفنى مستمر فى دعمه الكامل للمواهب الشابة من خلال مبادرات فرق البيت الفنى للمسرح المختلفة، وذلك برعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، حيث تطلق فرقة مسرح الشباب بالبيت الفنى للمسرح الجمعة المقبل ١٩ نوفمبر الجارى مبادرة «المخرج المحترف»، وهى مبادرة تستهدف ظهور عشرة مخرجين شباب جدد وتقديمهم لساحة الاحتراف الفنى بعروض مسرحية، يفتتح المبادرة العرض المسرحى "يا دعوة ماتمت" للمخرج مصطفى عبدالسلام على مسرح ملك برمسيس فى الثامنة مساء.

المبادرة تستهدف ظهور 10 مخرجين شباب جدد وتقديمهم إلى ساحة الاحتراف الفنى بعروض مسرحية ويفتتح المبادرة العرض المسرحى "يا دعوة ما تمت" للمخرج مصطفى عبدالسلام على مسرح ملك برمسيس فى الثامنة مساءً.