شكرا لقرائتكم خبر عن فرقة الرقص الحديث تقدم "فريدا" على مسرح الجمهورية.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فرقة الرقص الحديث التابعة لدار الأوبرا المصرية، العرض المسرحى الراقص "فريدا" اليوم الجمعة على مسرح الجمهورية فى تمام الساعة الثامنة مساءً، وذلك مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا

عرض "فريدا" من إخراج سالي أحمد، وتصميم ديكور محمد عبد الرازق، وبطولة فرقة الرقص الحديث، ويدور العرض حول الحياة التراجيدية الصاخبة المؤثرة للفنانة المكسيكية فريدا كاهلو، التي خلّفت وراءها تراثا تشكيليا رائعا، وملامح حياة تجسد مقدار الوجع والقلق والمعاناة الذي لف سنوات عمرها القليلة، مذكرة إيانا بتلك المصائر المأساوية لأصحاب القلوب الكبيرة والمشاعر المرهفة الرقيقة.

يذكر أن فرقة الرقص الحديث أسسها المخرج وليد عونى عام 1990 وقام بتصميم وأخرج العديد من الأعمال التى تناولت القضايا الهامة والأفكار الهادفة بالإضافة إلى عدة أعمال تناولت جوانب مضيئة من حياة وآراء مجموعة من الشخصيات المصرية الرائدة منها نجيب محفوظ، تحية حليم، شادى عبد السلام، محمود مختار، محمود سعيد، عبد الهادى الجزار وغيرهم، وشاركت الفرقة فى الكثير من المهرجانات الدولية والأوبرات العالمية وسافرت إلى معظم الدول الأوروبية وأمريكا والصين وكوريا الدول العربية وقدمت عروضها على أكبر وأهم المسارح والأوبرات الدولية منها: أوبرا فرانكفورت، أوبرا بكين وأوبرا كوريجنانو بإيطاليا.