بيروت - سلوى ياسين - نشرت بواسطة:Elie Abou Najem في أخبار خاصة دقيقة واحدة مضت التعليقات على كاظم الساهر يُشعل أجواء حفله في موسم الرياض.. “هلا يا سعودية” مغلقة

متابعة بتجــرد: أحيا النجم العراقي كاظم الساهر مساء أمس الخميس، حفلًا غنائيًا ضمن فعاليات موسم الرياض 2021، بالمملكة العربية السعودية، وأشعل الحفل بمجموعة من أجمل أغانيه وسط تفاعل قطاع كبير من الحضور.

كاظم الملقب بـ”القيصر”، بمجرد أن صعب إلى خشبة مسرح أبو بكر سالم في السعودية، تلقى ترحيبًا حارًا من الحضور الذين نهضوا من أماكنهم ووقفوا احترامًا وترحيبًا بنجمهم المفضل، واستقبلوه بتصفيق حار وحفاوة بالغة وبادلهم بدوره التحية معبرًا عن سعادته بوجوده معهم في تلك الليلة.

وقدم كاظم الساهر مجموعة من أشهر أغانيه المميزة، التي أشعل بها حماس الجمهور، وأطربهم بإحساسه من خلالها، ومن بين تلك الأغاني التي بدأ بها الحفل “هلا هلا يا السعودية”، ثم تلتها أغنية “يجي الليل”، و”ها حبيبي”، و”ما هو المطلوب”، وأغنية “الحياة” التي تلتها كذلك قصيدة بدون ألحان ونالت تفاعل وتصفيق الجمهور.

وحرص عدد من الحضور على مشاركة عدة مقاطع من حفل كاظم الساهر بموسم الرياض على مواقع التواصل الإجتماعي، والتي نالت إعجاب عدد كبير من الجمهور، إضافة إلى نشر الشركة المنظمة للحفل “بنش مارك” وقناة SBC السعودية، مقاطع كذلك من حفل القيصر على السوشيال ميديا.

الجدير ذكره أن حفل كاظم الساهر في موسم الرياض أمس، يأتي بعد غياب ما يقرب من 21 شهر عن إحياء الحفلات في السعودية، حيث أن آخر حفل ظهر فيه هناك كان بتاريخ 12 فبراير 2020، وجاء سبب الغياب نتيجة أزمة فيروس كورونا التي تسببت في ابتعاد الفنان العراقي عن إحياء الحفلات لفترة، حتى عاد مؤخرًا في أكتوبر الماضي لإحياء حفل غنائي ضخم في دولة الإمارات، ضمن “أمسيات خالدة” التي انطلقت مع فعاليات إكسبو دبي 2020، والتي شارك فيها مجموعة من أشهر النجوم الآخرين.