أحمد فهمي يحتفل بعيد ميلاد ابنه ويهديه هذا الفيديو

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فاجأ الفنان المصري أحمد فهمي، الجمهور المتابع لحسابه في “انستغرام” بمشاركتهم مجموعةً من الصور عبر مقطع فيديو ظهر فيه ابنه “عمرو فهمي”، بمناسبة عيد ميلاده.

ولم يفوِّت أحمد فهمي تلك المناسبة، حيث احتفل بعيد ميلاده ابنه الـ17، وكانت الصور توثق مرحلة طفولته وحتى مراهقته، وإن التقاطها في مناسبات مختلفة، معبراً من خلالها عن وصول ابنه لهذا السن، وقدَّم له التهاني وتمنى له تحقيق ما يريد.

وكتب أحمد فهمي، قائلاً: “كل سنة وأنت طيب يا عموري.. 17 سنة فخور بيك في كل حاجة بتعملها، كل سنة بتعلم منك حاجة ربنا يحميك ويحفظك دايماً وتحقق كل اللي نفسك فيه”.

وحرص عدد من المتابعين على تقديم كلمات التهاني لابن أحمد فهمي بمناسبة عيد ميلاده، كما ترك عدد من الفنانين تعليقات تمنَّوا فيها عيداً سعيداً لابنه، بينهم أحمد الشامي، هيثم شاكر، نسمة عبدالعزيز.

وبالإضافة إلى كون أحمد فهمي ممثلاً فهو أيضاً مطرب مع فريق “واما”، الذي يضم أربعة فنانين هم: أحمد فهمي، نادر حمدي، محمد نور وأحمد الشامي، حيث أطلقوا أحدث أغانيهم بعد غياب سنوات كفرقة عن الساحة الغنائية، وتحمل عنوان: “نجمة معدية”.

وتعاونت الفرقة مع عزيز الشافعي، الذي كتب الأغنية ولحنها، وتوما الذي تولى مسؤولية التوزيع الموسيقي والميكساج والماستر، فيما أخرج فيديو الأغنية شادي قاسم، وتحكي قصة مرور فتاة جميلة بسيارتها بجوار أعضاء فرقة “واما”، حيث يقعون في غرامها ما يدفعهم لاتباعها حتى يصلون إلى الساحل الشمالي.