بلقيس تفوز بجائزة “هوليوود ميوزك أوورد”.. وهكذا علّقت

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انضمت النجمة بلقيس فتحي إلى نجوم هوليوود، وسط فرحة عارمة عبّرت عنها بعد وصولها إلى أن يكون اسمها بجوار العديد من النجوم مثل أريانا غراندي، وذلك عقب حصولها على جائزة “هوليوود ميوزك أوورد” HMMA ، عن أغنيتها “انتهى” التي طرحتها قبل أشهر قليلة وحققت نجاحاً كبيراً بين الجمهور.

وحصدت بلقيس تلك الجائزة عن فئة مطربة العالم “فنانة مستقلة”، لينضم اسمها إلى أسماء نجوم مثل أريانا غراندي وبيلي إيليش.

وكتبت بلقيس، في منشورٍ لها عبر حسابها في “انستغرام”، قائلةً: “سعيدة جداً بفوزي بجائزة هوليوود ميوزك أوورد HMMA عن فئة مطربي العالم (فنانة مستقلة) عن أغنية #انتهى، فاز بالجائزة أهم النجوم في العالم، من ضمنهم أريانا غراندي وبيلي إيليش وهانز زيمر”.

وتابعت: “فخورة جداً بدعم محبيني، وأهدي الجائزة لدولة الإمارات العربية المتحدة وشيوخي الكرام اللي عودونا على الجد والاجتهاد وبذل الأفضل للحصول على الأفضل.. الجاي أقوى وأجمل وأفضل”.

وثمنّت بلقيس مجهود فريق العمل ووقوفهم معها، حيث هنَّأتهم بهذا الإنجاز، الذي يُعد فخراً كبيراً، حيث اختتمت: “ألف مبروك لفريق العمل القوي مشاري الإبراهيم، عبد العزيز الويس، علي المتروك، صهيب العوضي ودان حداد”.

ولم يقف الأمر عند حد الإعلان عن حصولها على الجائزة، بل كان لزملائها من نجوم الفن احتفال بها من خلال التعليقات في منشورها، تاركين لها كلمات التهاني والتبريكات على هذا الإنجاز، بينهم: حمد قلم، سعد لمجرد، عبدالعزيز لويس، فيما حرص المتابعون على تهنئتها بهذا الإنجاز.

وطرحت بلقيس هذا العام العديد من الأغاني، من بينها أغنية “انتهى”، والتي تحمل في طياتها رسالة دعم للمرأة ضد أي موقف في الحياة يأتي من جانب شخص لا يقدرها أو يتجاهل قيمتها.

وتُعد أغنية “انتهى” واحدة من أنجح الأغنيات التي قدّمتها بلقيس مؤخراً، إذ حققت تفاعلاً كبيراً منذ إصدارها، لاسيما أن قصتها وقضيتها جعلت البعض يربطها تلقائياً بأنّ بلقيس تتحدث فيها عن حياتها الشخصية، وأنّ الأمر مرتبط بطلاقها الذي جاء تزامناً مع الأغنية، لتوضِّح فيما بعد أنّها عملت على الأغنية منذ فترة طويلة قبل مسألة الخلاف والطلاق من زوجها، فضلاً عن أنّه اختارها معها من بين عدة أغاني.

وتُعتبر أغنية “انتهى” الثالثة من ألبوم بلقيس الجديد، بعد طرحها “حالة جديدة” و”خاف عليَّ” و”ممكن”، بينما حققت الأغنية منذ طرحها وحتى الآن 24 مليون مشاهدة على اليوتيوب.