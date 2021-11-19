برسالة مؤثرة لوالدته الراحلة.. حسن الرداد يُعلن عودته للتمثيل بعد غياب لمدة عام

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وجَّه الفنان المصري حسن الرداد رسالةً مؤثرةً إلى والدته الراحلة، والتي خلَّفت حالة من الحزن بداخله منذ رحيلها وحتى الآن، والتي بسببها توقف عن المشاركة في أعمال فنية لمدة تقارب العام.

وأعلن حسن الرداد، في منشورٍ عبر حسابه في “انستغرام”، عن استعداده لاستئناف نشاطه الفني بعد ابتعاده قرابة عام حزناً على وفاة والدته، مبيناً أن قرار العودة هذا جاء بناءً على ما كانت ترغب والدته في أن تراه ناجحاً في حياتها.

وأرفق حسن الرداد رسالته بصورة جمعته بوالدته الراحلة عن عالمنا في العاشر من يناير الماضي، وهو يحتضنها كاشفاً عن مشاعره إزاء فقدانها، ورغبته في مواصلة الحياة، لافتاً إلى أنه يدين لها بالفضل فيما وصل إليه من نجاح. وكتب حسن الرداد، قائلاً: “أعلم أنكِ يا أمي لا تتمني سوى أن أكون سعيداً.. أُدين لكِ بكل ما وصلت إليه من نجاح، لما بذلتيه من مجهود كبير ودعم مادي ومعنوي من أجلي”.

وعقب حسن الرداد، قائلاً: “لقد بدأت مشواراً صعباً وطويلاً، كنتِ في ظهري طوال الوقت حتى آخر لحظة في حياتكِ”. وأردف: “بعد ابتعادي عن الظهور لقرابة العام، سأكمل المشوار الذي بدأته معكِ، وقررتُ أن أفعل ما يسعدكِ، فقد كنتُ أنجح من أجلكِ وسأظل أنجح لأجلكِ”.

واختتم حسن الرداد رسالته قائلاً: “ولتعلمي يا حبيبتي أنكِ تسكني قلبي وروحي، وأني أراكِ أمام عيني طوال الوقت”.

وتفاعل مع منشور حسن الرداد عدد من نجوم الفن، تاركين كلمات المواساة له، إضافةً إلى تمنيهم لوالدته الرحمة والمغفرة، بينهم: شيكو، دينا فؤاد، حمدي الميرغني، أحمد صفوت.

يُذكر أنَّ آخر أعمال حسن الرداد كانت مشاركته ضيف شرف في أولى حلقات مسلسل “ملوك الجدعنة”، الذي تم عرضه في رمضان الماضي، إضافةً إلى فيلم “توأم روحي” الذي تم عرضه في السينمات في أغسطس 2020.