شكرا لقرائتكم خبر عن دعوى قضائية جديدة ضد ترافيس سكوت بقيمة 2 مليار دولار.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن الحادث المأساوي لحفل النجم العالمي ترافيس سكوت فى مهرجان أستروورلد، سيلاحقه لفقرة طويلة، فبعد ارتفاع عدد القتلي لعشرة أشخاص، ووصول عدد المصابين لأكثر من 300 فرد أثر التدافع فى الحفل، وقرر أحد المحامين رفع دعوي قضائية ضد المطرب بقيمة 2 مليار دولار، بسبب الاهمال الذي شهده الحفل وسط غياب تام من المنظمين للحفاظ على حياة الجمهور.

ضحايا حفل ترافيس سكوت

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة الديلي ميل البريطانية، فإن النجم العالمي ترافيس سكوت، يواجه دعوى قضائية بقيمة 2 مليار دولار، كتعويضات من سكوت، وأبل ميوزيك، ولايف نيشن ، واستاد إن آر جي، والنجم العالمي دريك، الذي كان ضيفًا في المهرجان.

تم رفع الدعوى نيابة عن 282 ضحية، وقدر أن أكثر من 300 شخص قد تعرضوا لإصابات في المهرجان، بينما تم نقل 25 شخصًا إلى المستشفى، وأعلن وفاة ثمانية من الحاضرين في مكان الحادث ، وتم الإبلاغ عن مقتل شخصين آخرين في الأسابيع التالية.

وفي مقابلة للمحامي مع Hollywood Life ، ادعى هنري أن الإصابات التي تعرض لها الضحايا في المهرجان تراوحت بين النوبات القلبية وإصابات الدماغ إلى كسور العظام والكدمات الشديدة والنزيف، وقال إن "الجرحى ما زالوا يعانون من صدمة شديدة لأنهم اضطروا للمرور فوق الجثث".

وفى وقت سابق من هذا الشهر، عقد المحاميان بن كرومب وأليكس هيليارد مؤتمرا صحفيا للإعلان عن رفع دعاوى قضائية من أكثر من 200 من الحاضرين في المهرجان الذي يتخذ من هيوستن مقرا له، وأعلن المحامي توني بوزبي عن دعوى قضائية بقيمة 750 مليون دولار ضد سكوت وأبل ودريك و لايف نيشن من قبل 125 من الحاضرين في المهرجان.