شكرا لقرائتكم خبر عن شبح وأمامه طفل يتصدران بوستر "برا المنهج" وطرحه فى السينمات 15 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المخرج عمرو سلامة، عن طرح فيلمه الجديد "برا المنهج" فى دور العرض يوم 15 ديسمبر المقبل، حيث نشر سلامة البوستر الرسمى للفيلم والذى تصدره شبح وأمامه طفل يقف بظهره، لاسيما وأن قصة الفيلم تعتمد بشكل أساسى على طفل.



عمرو سلامة يعلن موعد طرح فيلم براه المنهج

الفيلم بطولة ماجد الكدواني، روبي، أسماء أبو اليزيد، شريف دسوقي، دنيا ماهر وضيف الشرف أحمد أمين وغيرهم نخبة من النجوم، ومن تأليف وإخراج عمرو سلامة، ويجسد ماجد الكدوانى خلال الأحداث ، شخصية رجل أعمال حاد الطباع يسعى بشتى السبل إلى تحقيق أحلامه، في حين تقوم روبى بتجسيد دور مدرسة موسيقى في إحدى المدارس الخاصة، وتتعرض للعديد من الأزمات في حياتها

تدور أحداث الفيلم حول الطفل اليتيم نور، الذي يبلغ من العمر 13 سنة، ويحاول اكتساب احترام زملائه من خلال دخول منزل مهجور أمام المدرسة، يخاف الأولاد المرور بقربه ليكتشف أن الذي يسكنه رجل عجوز يعيش هناك، مختبئاً من العالم، ز تنشأ صداقة وعلاقة تربوية بين الصبي والرجل العجوز، ما يدفع بهما إلى رحلة لاكتشاف الذات.

ويقام العرض العالمي الأول لفيلم "برا المنهج" في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الذى يقام فى الفترة من 6 - 15 ديسمبر، بعد اختياره فيلم ختام الدورة الافتتاحية للمهرجان الدولي المقامة بمدينة جدة التاريخية، على أن ينطلق فى دور العرض بعد عرضه فى المهرجان مباشرة.