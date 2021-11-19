شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية صورة حكيم التى وضعت بوسى شلبى فى ورطة وقررت حذفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الإعلامية بوسى شلبى عن صور جديدة جمعتها بالفنانين حكيم وأصالة والإعلامية لميس الحديدى، وظهر حكيم في الصورة بتغيرات كبيرة في ملامحه، وفور نشر الصور على انستجرام جاءت التعليقات على صورة حكيم بأنه تقدم في العمر وفقد وزن كبير وأن الصورة غير طبيعة، وعلى الفور قررت بوسى شلبى حذف الصورة التي يظهر فيها حكيم بتغيير في ملامحه، وأجرت عليها بعض التأثيرات ونشرتها مرة أخرى.



صورة حكيم التى حذفتها بوسى شلبى

وانتهى حكيم من تسجيل أغنية للشعب الإماراتى الشقيق في الذكري 50 للعيد الوطني للإمارات، والذى يوافق يوم 2 ديسمبر المقبل، والأغنية تحمل اسم "الجنة في الأمارات" كلمات محمود صلاح، وألحان محمد رحيم، وتوزيع طارق عبد الجابر وإخراج حسام الحسيني، ومن المقرر تصويرها الأسبوع المقبل في المعالم السياحية والأثرية بالإمارات (دبي، العين، أبو ظبي).



بوسى شلبى تضع صورة جديدة يظهر فيها حكيم بشكل لائق

وأحيت بوسى شلبى قبل أيام، الذكرى الخامسة لوفاة الساحر محمود عبد العزيز، الذى رحل عن عالمنا منذ خمس سنوات، وظهرت وهى تقرأ بعض آيات القرآن أمام مقابر الساحر وهى ترتدى ملابس باللون الأسود.

كما نشرت صورة بزوجها الراحل محمود عبد العزيز عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، مصحوبة بتعليق "الذكرى الخامسة إحساسى بالوحدة يزيد كثيرا لم أعد احتمل بعدك عنى أتمنى من الله أن يجمعنا قريبا اللّهم ارحم من اشتاقت لهم أنفسنا وهّم تحت التراب إلى جنات الخلد يا من رحلتم عنا اللهم نوّر مرقد كل ميّت وعطر مشهده وطيّب مضجعه وآنس وحشته ونفّس كربته وقه عذاب القبر.. الفاتحة".