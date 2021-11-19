شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة رامى إمام تلتقط صورة له على "غفلة" بإيموجي إنستجرام لتصغير حجم رأسه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك المخرج رامى إمام، متابعيه وجمهوره، بصورة ساخرة له يظهر فيها بحجم رأس أصغر بشكل كبير، نتيجة التصوير بـ "فلتر" انستجرام، الذى يعمل على اضافة بعض التغيرات فى الشكل، عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، ليعلق قائلاً "لما بنتك تصورك على غفلة، روقية إمام"، وسرعان ما لفتت الصورة إعجاب الكثير من متابعي إمام، الذين اضافوا تعليقاتهم الساخرة على الصورة خلال دقائق من نشرها.

أحدث ظهور للمخرج رامى إمام

ونعي إمام، محمود اللوزي والد الفنانة يسرا اللوزي، الذي توفي منذ ايام، حيث حرص علي وداعه بكلمات مؤثرة عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وكتب :"الراجل ده هو اللي حببني في المسرح، برغم أني مولود في المسرح، قضيت معاه أحلي سنين حياتي في الجامعة، اشتغلت معاه كممثل وأنا طالب في الجامعة وكان عندي عشرين سنة".

اختفاء رامى إمام عن السوشيال ميديا

وحرص إمام منذ عدة أشهر، على طمأنة متابعيه وجمهوره عليه من خلال خاصية الاستورى عبر حسابه على إنستجرام، وذلك بسبب غيابه طويلا عن التواصل مع جمهوره عبر حساباته على السوشيال ميديا، مثلما أكد خلال حديثه، مرجعا غيابه إلى أمور كثيرة منها تفكيره فى أولاده وأسرته والمستقبل وما الذى سيفعله فيه، بالإضافة إلى المود العام وانتشار كورونا، ما يجعله يحاول العيش بأفضل طريقة ممكنة، مشدداً فى الوقت ذاته على الجميع بضرورة الإيمان بأن القادم أفضل.