شكرا لقرائتكم خبر عن نجلاء بدر تواصل تصوير "ويبقى الأثر" من مسلسل "إلا أنا" بالتزامن مع عرضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتهى الفنانة نجلاء بدر من تصوير مشاهدها فى حكاية "ويبقى الأثر"، ضمن قصص وحكايات مسلسل "إلا أنا"، الذى يعرض حاليًا على قنوات DMC خلال أيام، حيث تصور الحكاية بالتزامن مع عرضها.

ويواصل فريق العمل التصوير بشكل يومى، ويقوم ببطولة الحكاية بجانب نجلاء بدر الفنان لطفى لبيب وكريم كوجاك والفنان محمد التاجى بمشاركة إيناس كامل ومصطفى درويش والحكاية فكرة يسرى الفخرانى، وسيناريو وحوار أمانى التونسى، ويخرجها أحمد يسرى.

وعرضت قناة Dmc حتى الآن 5 حكايات من المسلسل، هى "بيت عز" بطولة سهر الصايغ وإخراج أحمد يسرى، و"بالورقة والقلم" بطولة يسرا اللوزى وإخراج محمد بكير، و"بدون ضمان" بطولة هنادى مهنى وهاجر أحمد وإسلام جمال وإخراج ياسمين أحمد كامل، "على الهامش" بطولة نرمين الفقى، صبرى فواز، جيهان خليل وإخراج أحمد شفيق، و"حكايتى مع الزمان" بطولة ميرفت أمين وإخراج أحمد حسن.

من ناحية أخرى تواصل نجلاء بدر تصوير مشاهدها فى فيلم "الملحد" للنجم محمود حميدة وحسين فهمى وصابرين وتارا عماد وأحمد حاتم شيرين رضا، ومصطفى درويش وأحمد السلكاوي، والفيلم من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل، ويتناول قضية مهمة وشائكة ظهرت مؤخراً وأصبحت حديث السوشيال ميديا والمنصات بين الشباب، وهى عن التطرف الدينى والإلحاد.