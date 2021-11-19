شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى جاد يطرح "انتى بتاعتى" الإثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطرح المطرب والملحن مصطفى جاد أغنية جديدة بعنوان "انتى بتاعتى" يوم الإثنين المقبل، من كلمات أحمد سرور وألحان مصطفى جاد وتوزيع ماز.

يذكر أن الفنانة الشابة كارمن سليمان طرحت أغنية جديدة بعنوان "لمعلوماتك" من ألحان زوجها مصطفى جاد، ومن كلمات أحمد سرور، وتوزيع جلال حمداوى.

وتزوجت كارمن سليمان، من الملحن مصطفى جاد بعد قصة حب قوية كشف عنها الأخير في أكثر من لقاء صحفي وتلفزيوني، حيث أوضح أنه يكبر كارمن بـ10 سنوات، وأنه وقع في حبها من النظرة الأولى وقال بينه وبين نفسه: "هي دي مراتي" بعد أن قابلها بأحد الاستديوهات، وحاول إقناعها بالارتباط به ونجح في ذلك بعد 8 شهور كان يرسل إليها الزهور باستمرار ويؤكد على حبه الشديد لها.